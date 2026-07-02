Alonso reclamó la convocatoria a paritarias: "Con ajuste no va a haber calidad educativa"

Por Santotomealdía

El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, reclamó una convocatoria urgente a la mesa paritaria y advirtió que "la política salarial del Gobierno provincial profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los docentes". Además, cuestionó la decisión de tercerizar el control de las licencias médicas y sostuvo que las medidas de ajuste terminan afectando también la calidad educativa.

En una entrevista concedida a Nova al Día, programa que se emite por FM Nova 97.5, el dirigente sindical aseguró que la administración provincial debe reabrir de manera inmediata la discusión salarial y criticó la forma en que se desarrollaron las negociaciones durante los últimos años.

"Desde que asumió este gobierno hubo nueve paritarias y siete se cerraron por decreto", afirmó Alonso, quien consideró que existe una contradicción entre el discurso oficial y la práctica. "Después los funcionarios hablan de diálogo y consenso, pero en verdad no lo practican", agregó.

El titular de AMSAFE sostuvo que los trabajadores de la educación continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. Según detalló, durante los primeros cinco meses de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 15,2%, mientras que los docentes activos recibieron un incremento salarial del 10,9% y los jubilados del sector un 8,9%.

"El denominador común no puede ser que los trabajadores activos y jubilados estemos perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo", expresó Alonso, quien remarcó que la situación económica obliga a muchos docentes a buscar otras fuentes de ingresos. "Hay compañeros que deben tener más de un trabajo para llegar a fin de mes, y eso también repercute en los procesos de enseñanza y aprendizaje", señaló.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que la discusión paritaria debe abordar no solo la cuestión salarial, sino también las condiciones laborales y la salud de los trabajadores de la educación.

En ese marco, durante la entrevista, Alonso también volvió a cuestionar la decisión del Gobierno provincial de avanzar con la tercerización del control de licencias médicas para los empleados públicos, una medida que AMSAFE ya había rechazado días atrás mediante un comunicado.

El dirigente explicó que la licitación ya avanzó a una nueva etapa y manifestó su preocupación por el objetivo planteado por el Ejecutivo para la empresa que tendrá a su cargo el control de las licencias. "Uno podría pensar que se terceriza para mejorar la salud laboral, desarrollar políticas de prevención o analizar las condiciones de trabajo. Pero la licitación establece claramente que el objetivo es reducir el ausentismo", afirmó.

Para Alonso, esta definición implica una lógica de control y ajuste sobre los trabajadores. "Ya sabemos cómo va a funcionar: si tu médico de cabecera te otorga determinada cantidad de días para recuperarte, la empresa, cuyo objetivo es reducir el ausentismo, te va a dar menos días", sostuvo.

El secretario general de AMSAFE también cuestionó que el contrato contemple mecanismos de actualización automática para la empresa adjudicataria. "A esta empresa le van a dar cláusula gatillo y a los docentes nos siguen ajustando. Para los trabajadores hay ajuste; para las empresas, actualización automática", criticó.

Finalmente, Alonso advirtió que, si el Gobierno provincial mantiene su postura tanto en materia salarial como respecto al sistema de licencias, el gremio evaluará nuevas medidas de fuerza y protesta.

"Las definiciones las vamos a tomar democráticamente, como siempre hacemos. Pero hay algo que no va a cambiar: nuestra decisión de resistir las políticas de ajuste. Estamos convencidos de que con ajuste no va a haber calidad educativa", concluyó.