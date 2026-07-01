Jueves 02 de julio de 2026
Mundial 2026

Provinciales — 01.07.2026 —

Por reformas y obras, cierran de manera temporal la YPF de Arocena ubicada sobre la Autopista

Será a partir del 6 de julio. La reapapertura está prevista para enero de 2027. Durante el período de obras no estarán disponibles los servicios de expendio de combustibles, sanitarios ni el local comercial YPF Full.

Anunciaron el cierre temporario de la YPF de Arocena sobre la Autopista por obras de refacción.
Anunciaron el cierre temporario de la YPF de Arocena sobre la Autopista por obras de refacción.

A partir del lunes 6 de julio permanecerá cerrada la estación de servicio YPF Arocena, ubicada en el kilómetro 101 de la Autopista Rosario-Santa Fe, debido al inicio de una serie de reformas y trabajos sobre sus instalaciones. La obra demandará ocho meses de ejecución, por lo que la reapertura está prevista para el mes de enero de 2027.

Durante el período de obras no estarán disponibles los servicios de expendio de combustibles, sanitarios ni el local comercial YPF Full. Por este motivo, se recomienda a quienes transiten por la autopista planificar su viaje con anticipación y prever la carga de combustible en las estaciones de servicio ubicadas antes o después de Arocena.

Las alternativas de abastecimiento más cercanas se encuentran en la estación YPF del kilómetro 28, la estación Axion Energy ubicada en el KM 78, del acceso a Barrancas y la estación YPF del acceso a Santo Tomé, en el kilómetro 146.

Desde la Comisión de Autopista aseguraron que "esta remodelación permitirá contar con una estación de servicio completamente renovada, con mejores prestaciones e infraestructura para brindar una atención de mayor calidad a quienes utilizan diariamente la Autopista Rosario – Santa Fe".

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward