Por reformas y obras, cierran de manera temporal la YPF de Arocena ubicada sobre la Autopista

A partir del lunes 6 de julio permanecerá cerrada la estación de servicio YPF Arocena, ubicada en el kilómetro 101 de la Autopista Rosario-Santa Fe, debido al inicio de una serie de reformas y trabajos sobre sus instalaciones. La obra demandará ocho meses de ejecución, por lo que la reapertura está prevista para el mes de enero de 2027.

Durante el período de obras no estarán disponibles los servicios de expendio de combustibles, sanitarios ni el local comercial YPF Full. Por este motivo, se recomienda a quienes transiten por la autopista planificar su viaje con anticipación y prever la carga de combustible en las estaciones de servicio ubicadas antes o después de Arocena.

Las alternativas de abastecimiento más cercanas se encuentran en la estación YPF del kilómetro 28, la estación Axion Energy ubicada en el KM 78, del acceso a Barrancas y la estación YPF del acceso a Santo Tomé, en el kilómetro 146.

Desde la Comisión de Autopista aseguraron que "esta remodelación permitirá contar con una estación de servicio completamente renovada, con mejores prestaciones e infraestructura para brindar una atención de mayor calidad a quienes utilizan diariamente la Autopista Rosario – Santa Fe".