Un automóvil fue destruido por un incendio durante la madrugada en Sauce Viejo

Un automóvil fue completamente destruido por un incendio durante la madrugada de este miércoles en Sauce Viejo. El hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad y demandó la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos Zapadores, que trabajó para controlar las llamas.

Tras extinguir el fuego, se inició una investigación para establecer si el incendio fue provocado por una falla mecánica o si se trató de un hecho intencional. El siniestro se registró minutos después de la 1.15 en la intersección de Pasaje 14 y calle 45, en inmediaciones de barrio San Cayetano.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que un Volkswagen Gol estaba siendo consumido por un incendio generalizado mientras permanecía estacionado sobre la ochava.

Para sofocar las llamas, el personal utilizó una línea de alta presión de la unidad interviniente, logrando controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara a otros sectores.

Como consecuencia del incendio, el vehículo sufrió pérdidas materiales totales.

Finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento de la carrocería, los peritos comenzaron las actuaciones para determinar el origen del siniestro, mientras la investigación continúa para establecer las causas que desencadenaron el incendio.