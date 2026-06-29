Investigan un presunto femicidio en Santa Fe: hay un detenido y analizan restos humanos hallados en un reservorio

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad brindaron este lunes una conferencia de prensa para informar los avances de la investigación por un presunto femicidio ocurrido durante el fin de semana en la ciudad de Santa Fe y sobre el hallazgo de restos humanos que podrían estar vinculados con ese hecho.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; y la jefa de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, Margarita Romero, detallaron cronológicamente las actuaciones realizadas desde que se recibió la denuncia.

Según explicaron, el viernes una mujer se presentó en la Subcomisaría 2ª, ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima, y manifestó que, de acuerdo con información aportada por allegados, una mujer de aproximadamente 30 años, conocida como "Pili", que se encontraba en situación de calle y presuntamente atravesaba problemas de consumo, habría sido asesinada en una vivienda de calle Padre Catena al 4500. La denuncia también indicaba que el cuerpo habría sido arrojado a un zanjón de la zona.

A partir de esa información, se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el lugar señalado. Participaron personal de Caminantes, buzos tácticos, un dron y un can especializado en la detección de restos humanos. Las tareas se extendieron durante varias horas, aunque en esa primera intervención no se obtuvieron resultados positivos.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía, se realizó un allanamiento en el domicilio mencionado en la denuncia. Durante el procedimiento se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación y fue detenido un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.

El domingo, en tanto, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de restos humanos en un reservorio de la zona. Los investigadores trabajan para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas de la muerte mediante la correspondiente autopsia, que también permitirá confirmar si existe relación entre ese hallazgo y la denuncia inicial.

Al respecto, Galfrascoli señaló: “En principio estamos hablando de dos situaciones distintas que podrían vincularse más adelante. Por un lado, la denuncia por la desaparición de una mujer y el posible femicidio; por otro, el hallazgo de restos humanos en un sector que había sido mencionado como el lugar donde podría haber sido descartado el cuerpo. La autopsia permitirá determinar el sexo, la edad y la identidad de la persona. Todavía no podemos afirmar que ambos hechos estén relacionados”.

El funcionario agregó que una de las hipótesis bajo investigación es que el cuerpo haya sido arrojado en el lugar con posterioridad al primer operativo de búsqueda. “Creemos que el cuerpo fue descartado allí después del intenso rastrillaje realizado el viernes. Esa es una de las líneas investigativas que estamos siguiendo y que motivó el allanamiento de la vivienda de calle Padre Catena, donde se recolectaron pruebas de importancia y se concretó la detención de un sospechoso”, concluyó.