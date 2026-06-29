Unión tiene su primer refuerzo para el Clausura: vuelve Luna Diale

Mauro Luna Diale volvió a Unión y ya se entrenó este lunes bajo las órdenes de Leonardo Madelón, convirtiéndose en el primer refuerzo del equipo rojiblanco de cara al Torneo Clausura 2026. A dos años de su salida al fútbol europeo, el delantero inició su segundo ciclo en la institución santafesina con el objetivo de recuperar el protagonismo que lo convirtió en una de las figuras del club.

El atacante de 27 años, surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, tuvo su primera etapa en Unión entre 2020 y 2024, período en el que se consolidó como una pieza clave del equipo y despertó el interés del fútbol internacional, lo que derivó en su transferencia al Akhmat Grozny, de la Premier League de Rusia.

Tras una temporada en el fútbol europeo y un posterior préstamo en Platense durante el último año, Luna Diale regresa al club donde mostró la mejor versión de su carrera, con la intención de recuperar continuidad y volver a ser protagonista.

Si bien aún restan completar algunos trámites legales y administrativos para formalizar su incorporación, el delantero recibió durante el fin de semana la autorización del club ruso, propietario de su pase, para sumarse a los entrenamientos del plantel que conduce Madelón.

La situación institucional de Unión ante la FIFA, donde el club continúa inhibido, condiciona por el momento la habilitación de nuevas incorporaciones. Sin embargo, tanto el futbolista como su entorno confían en que la situación pueda resolverse durante julio para que Luna Diale quede a disposición del entrenador de cara al debut en el Torneo Clausura, previsto para el viernes 24 de julio frente a Platense, justamente el equipo en el que jugó durante la última temporada.

Durante su primera etapa en el conjunto rojiblanco, Luna Diale disputó 130 partidos y convirtió 19 goles, transformándose en uno de los jugadores más destacados del ciclo. Su transferencia al fútbol ruso, sin embargo, generó debates y cuestionamientos en torno a los términos y el momento en que se concretó la operación, ya que se produjo cuando el delantero atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Su experiencia en el exterior no tuvo el desarrollo esperado. Entre su paso por el Akhmat Grozny y su préstamo en Platense, acumuló apenas 32 partidos y un gol, con escasa continuidad tanto en Europa como en el fútbol argentino.

En el segundo semestre de 2025, todavía con Cristian "Kily" González como entrenador de Platense, disputó siete encuentros sin convertir. Ya en 2026, bajo la conducción de Walter Zunino, su participación se redujo a apenas 73 minutos repartidos entre el torneo local y la Copa Argentina, sin llegar a disputar encuentros por la Copa Libertadores.

Con la decisión tomada de continuar su carrera en la Argentina y sin intención de regresar al fútbol ruso, el entorno del jugador volvió a acercar su nombre a la dirigencia de Unión. Tras evaluar la posibilidad, el club avanzó en las negociaciones y concretó el regreso de un futbolista que buscará reencontrarse con el nivel que supo exhibir en Santa Fe.