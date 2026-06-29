Tras designar a Santilli, Milei respaldó a Adorni: "Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta"

El presidente Javier Milei salió este domingo en defensa de Manuel Adorni, luego de confirmar la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. El mandatario aseguró que sigue confiando en la inocencia del exfuncionario y sostuvo que su renuncia estuvo motivada por las amenazas que recibió su familia.

"Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta", afirmó Milei, quien rechazó que la salida del ahora exjefe de Gabinete haya obedecido a un desgaste político del Gobierno o a las investigaciones judiciales que enfrenta.

En declaraciones televisivas, el Presidente sostuvo que la decisión fue tomada por el propio Adorni luego de que sus hijos fueran objeto de amenazas, situación que, según explicó, llevó al exfuncionario a priorizar la seguridad de su familia.

Además, Milei cuestionó las críticas de la oposición y defendió el principio de inocencia. "¿La Justicia ya se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?", expresó.

El mandatario también confirmó que Adorni dejará el cargo que ocupaba como representante del Estado en el directorio de YPF, poniendo fin a las especulaciones surgidas en las últimas horas sobre su continuidad en la petrolera. "No hay discusión ahí", sostuvo.

Consultado sobre la designación de Diego Santilli, Milei explicó que el nuevo jefe de Gabinete fue elegido por su experiencia política y su capacidad para negociar con gobernadores y legisladores.

"Santilli es un gran trabajador, conoce bien el oficio y tiene mucho músculo político", señaló el Presidente, quien agregó que el objetivo es fortalecer la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para avanzar con la agenda legislativa del Gobierno.

Por último, Milei volvió a defender la gestión de su administración y afirmó que "somos el mejor gobierno de la historia, amparado por los números", al tiempo que sostuvo que aún resta avanzar en las reformas previstas para los próximos meses.