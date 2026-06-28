Canadá venció a Sudáfrica sobre la hora y avanzó por primera vez a octavos de final

Canadá logró una clasificación histórica al vencer 1 a 0 a Sudáfrica en Los Ángeles y convertirse en el primer seleccionado clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó en el minuto 91, cuando Stephen Eustáquio marcó el tanto que evitó el alargue.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch fue superior durante gran parte del partido, aunque recién pudo quebrar la resistencia sudafricana en tiempo de descuento. Con este triunfo, Canadá disputará por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo.

Durante el primer tiempo, los norteamericanos generaron las mejores situaciones de peligro, pero las intervenciones del arquero Rowen Williams y la falta de eficacia en la definición mantuvieron el marcador en blanco.

En el complemento, Canadá volvió a asumir el protagonismo y dominó la posesión de la pelota, aunque le costó encontrar claridad en los últimos metros para transformar ese dominio en el resultado.

Cuando el empate parecía conducir el encuentro al tiempo suplementario, Eustáquio capturó un rebote fuera del área y sacó un potente remate que se convirtió en el 1 a 0 definitivo a los 91 minutos.

Con la clasificación asegurada, Canadá enfrentará en los octavos de final al ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos, que se disputará este lunes en Monterrey. Ese encuentro se jugará el sábado 4 de julio en Houston.