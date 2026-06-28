Aprehendieron a un joven y demoraron a dos menores con una moto robada en el Puente Carretero

Por Santotomealdía



Un joven de 19 años fue aprehendido y dos menores de edad fueron demorados luego de que personal del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad los interceptara mientras trasladaban una motocicleta presuntamente robada sobre el Puente Carretero.

El procedimiento se originó a partir de llamados de vecinos a la central de emergencias 911, quienes advirtieron la presencia de tres personas que empujaban una motocicleta en actitud sospechosa sobre el viaducto. Minutos después, los efectivos localizaron a los involucrados a la altura del segundo arco del puente.

Al inspeccionar el rodado, una motocicleta de 125 centímetros cúbicos de color negro, los uniformados comprobaron que el tambor de encendido presentaba daños, compatibles con un intento de sustracción.

Durante la requisa preventiva, además, los policías encontraron una herramienta de fabricación casera tipo ganzúa, que uno de los involucrados llevaba oculta entre sus pertenencias.

Ante esta situación, los efectivos aprehendieron al joven de 19 años, identificado por sus iniciales P. I. G., mientras que los otros dos involucrados, de 15 y 13 años, quedaron bajo resguardo conforme a los protocolos vigentes para menores de edad y posteriormente fueron reintegrados a sus familias.

La intervención fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el joven permanezca privado de la libertad, sea identificado, sometido a examen por Medicina Legal y se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de robo.

La motocicleta y la ganzúa secuestrada quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer el hecho.