Un camión volcó en el enlace entre la Ruta 19 y la Autopista Rosario-Santa Fe

Un camionero resultó con lesiones leves luego de protagonizar un vuelco durante la noche del miércoles en el acceso que vincula la Ruta Nacional 19 con la Autopista Rosario-Santa Fe, en jurisdicción de nuestra ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 22, cuando por causas que se investigan un camión Scania con acoplado perdió estabilidad mientras transitaba por el rulo de acceso hacia la mano que conduce a Rosario y terminó volcado sobre uno de sus laterales.

Tras el alerta recibido por el sistema de emergencias, personal policial y sanitario acudió al lugar. En un primer momento existía preocupación por el estado del conductor, ya que se presumía que podía haber quedado atrapado dentro de la cabina. Sin embargo, posteriormente se constató que el hombre, de 35 años, había logrado salir del vehículo.

El chofer fue asistido en el lugar y luego trasladado al hospital José María Cullen para la realización de estudios de rutina. Fuentes consultadas indicaron que presentaba golpes producto del siniestro, aunque su estado general era bueno y no registraba heridas de gravedad.

La unidad transportaba una carga de paquetes de yerba mate, por lo que durante la madrugada comenzaron las tareas de transbordo de la mercadería y las actuaciones periciales para determinar las circunstancias del hecho.

Durante la mañana de este jueves el camión permanecía volcado sobre la banquina, aunque sin afectar la circulación vehicular sobre los carriles principales de la autopista. De todos modos, las autoridades solicitaron extremar las precauciones al transitar por la zona debido a la presencia de personal policial, operarios y equipos de trabajo que continuaban desarrollando tareas en el lugar.

El sector permanecía debidamente señalizado mientras se avanzaba con las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.