Detuvieron a un hombre por sustraer cables del tendido eléctrico

Un hombre de 32 años fue aprehendido, acusado de haber robado cableado del servicio eléctrico en la zona de Buenos Aires y Misiones. Durante el procedimiento, personal policial secuestró un tramo de cable de aproximadamente 1,40 metros y un cuchillo tipo serrucho que habría sido utilizado para cometer el hecho.

La intervención se produjo durante la mañana del miércoles, luego de que la Central de Emergencias 911 alertara sobre un robo en proceso ocurrido minutos antes en ese sector de la ciudad. Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico constataron que uno de los cables había sido cortado, por lo que iniciaron un patrullaje preventivo para dar con el presunto responsable.

Poco después, en inmediaciones de Pasaje Mantara y Córdoba, los uniformados observaron a un hombre que aceleró su marcha al advertir la presencia policial. Tras interceptarlo e identificarlo, realizaron una requisa preventiva y encontraron en una mochila un rollo de cable cuyas características coincidían con el material sustraído.

Además, durante el procedimiento se secuestró un cuchillo con hoja de unos diez centímetros, similar a un serrucho, que habría sido utilizado para cortar el tendido eléctrico.

El sospechoso fue trasladado a la Subcomisaría 9ª y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por robo agravado por sustracción de cable perteneciente a un servicio público.