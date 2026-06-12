“Lamentablemente la intervención va a generar molestias a los vecinos”, adelantó Enrico sobre las obras del acceso al nuevo puente

Por Santotomealdía

La construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe ingresará próximamente en una de sus etapas más sensibles y, según anticipó el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, en los próximos meses comenzarán a definirse e informarse las posibles afectaciones al tránsito sobre 7 de Marzo.

“Ya creo que en agosto o septiembre vamos a estar informando, junto con la Municipalidad, cómo será la utilización de la calzada y si hay que hacer algún corte”, señaló el funcionario en declaraciones a Nova al Día, donde además reconoció que “lamentablemente la intervención va a generar molestias a los vecinos”.

Enrico explicó que el sector correspondiente a nuestra ciudad será el frente de obra más complejo de todo el proyecto debido a las características urbanas de la zona y a la gran cantidad de infraestructura subterránea existente. “La parte más complicada va a ser Santo Tomé”, afirmó.

Según detalló, los trabajos requerirán intervenir una zona “muy estrecha”, con alta circulación vehicular y numerosas cañerías y redes de servicios instaladas debajo de la calzada. “Imagínense que hay que romper calle 7 de Marzo, no tanto la calle en sí, sino la gran cantidad de cañerías que hay por debajo, que hay que llevarlo con cuidado”, explicó.

El ministro señaló además que actualmente no existe un plano actualizado sobre todas las interferencias subterráneas presentes en el sector. “No es que hay un plano de todas las interferencias de luz, de cloaca, de agua, de energética, de redes de fibra óptica que esté muy preciso, y eso implica dificultades”, indicó.

En ese contexto, aclaró que todavía no está definido cuál será el nivel de afectación que tendrá el tránsito durante esa etapa de la obra. “Vamos a ver, con el avance de la obra, qué grado de interrupción tenemos que tener, y eso lo vamos a saber más adelante”, sostuvo.

No obstante, remarcó que la intención será evitar cortes totales mientras sea posible. “En todo lo posible vamos a evitar tener que interrumpir el tránsito en 7 de Marzo y el puente, pero lo vamos a tener que ver más cerca del momento”, expresó.

Al describir el alcance de la futura intervención, Enrico aseguró además que el aspecto actual de la avenida cambiará completamente durante el desarrollo de los trabajos. “Evidentemente, uno piensa que el 7 de Marzo, como la conocemos, no va a existir más. Se levanta todo”, concluyó.