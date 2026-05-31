Este domingo habrá una nueva función gratuita del ciclo de cine en el Centro Cultural

La Municipalidad, junto a Cine Club Santa Fe, llevará adelante este domingo una nueva jornada del Ciclo de Cine, una propuesta cultural abierta a toda la comunidad que se desarrolla en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”.

La actividad tendrá lugar este domingo 31 de mayo a las 18 horas y contará con la proyección de “La invención de Hugo Cabret”, una película dirigida por Martin Scorsese y producida entre Estados Unidos y Reino Unido en 2011. La función será con entrada libre y gratuita.

El film, de 126 minutos de duración, combina drama y aventura en una historia destinada a públicos de todas las edades. La trama sigue la vida de Hugo, un niño huérfano que vive oculto en una estación de tren de París y que, mientras intenta reparar un misterioso autómata, descubre secretos vinculados a la magia del cine y a uno de sus grandes pioneros.

Según se informó, la película invita a reflexionar sobre la imaginación, la perseverancia y el valor de los sueños, a través de una historia que rinde homenaje a los orígenes del séptimo arte.

La proyección se realizará en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” y será apta para todo público.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta forma parte de una iniciativa orientada a promover el acceso al cine y generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para toda la comunidad.