Cattalini: “Rosario no resiste más una justicia federal atravesada por la corrupción y las complicidades”

Frente a las novedades que se conocieron esta semana en las causas que involucran a los jueces federales Marcelo Bailaque y Gastón Salmain, la diputada provincial socialista Lionella Cattalini —una de las denunciantes del ex juez Bailaque y quien además viene siguiendo de cerca la situación de Salmain en el Consejo de la Magistratura— sostuvo que Rosario “ya no tolera más funcionarios judiciales sospechados de corrupción o connivencia con estructuras criminales” y advirtió que ambas investigaciones “exponen uno de los momentos más graves de deterioro institucional de la Justicia Federal rosarina”.

Por un lado, en la audiencia de control de acusación contra Bailaque se conoció que Gabriel Mizzau —contador del propio ex juez y también vinculado a empresas de Esteban Alvarado— aceptó convertirse en imputado colaborador en la investigación que busca determinar responsabilidades y vínculos entre estructuras criminales y funcionarios judiciales. Por otro lado, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidió elevar al Plenario el expediente para avanzar con el jury contra Gastón Salmain, procesado por hechos gravísimos de corrupción, coimas y manipulación de expedientes judiciales.

“Ya no hablamos de sospechas aisladas. Estamos viendo las piezas de un entramado de corrupción y complicidad judicial que convivió con los años más sangrientos de Rosario”, declaró Cattalini.

La diputada recordó que a Bailaque se lo investiga por causas de corrupción y por frenar las investigaciones contra Alvarado durante el pico de violencia en la ciudad.

Respecto a Salmain, enfatizó que "se trata de un magistrado procesado por corrupción que manipulaba causas de evasión y ocultó antecedentes penales para concursar por su cargo”.

“Mientras Rosario sufría balaceras y muertes, Bailaque rechazaba intervenir líneas telefónicas y cajoneaba expedientes. Para colmo, compartía el contador con Alvarado, quien funcionaba como un canal de información con el entorno del narco”, agregó.

Cattalini reconoció el rol de los fiscales federales que impulsaron las denuncias y remarcó la necesidad de fortalecer la justicia. “La confianza en las instituciones se consigue con transparencia y con decisiones. Rosario no soporta más complicidades dentro del sistema judicial”, señaló.

Para cerrar, Cattalini exigió al Consejo de la Magistratura que avance sin demoras en la destitución de Salmain: “Ya vimos la maniobra de Bailaque, que renunció antes de ser destituido para conservar sus privilegios jubilatorios. Las instituciones no pueden especular; la sociedad necesita señales claras de que los jueces corruptos van presos”.