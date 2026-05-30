PSG venció al Arsenal por penales y volvió a conquistar la Champions League

El Paris Saint-Germain se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo al derrotar este sábado al Arsenal en la final disputada en Budapest. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y no sacarse diferencias en el tiempo suplementario, el conjunto francés se impuso 4-3 en la definición por penales y levantó una nueva Orejona.

El equipo inglés golpeó de entrada y se puso en ventaja a los cinco minutos de juego gracias a un gol de Kai Havertz. Durante gran parte de la primera etapa, el Arsenal logró sostener la diferencia apoyado en una sólida tarea defensiva y limitó las llegadas de un PSG que dominó la posesión de la pelota.

En el complemento, el conjunto dirigido por Luis Enrique encontró mayor profundidad ofensiva y alcanzó la igualdad mediante Ousmane Dembélé, quien convirtió de penal luego de una infracción sobre Khvicha Kvaratskhelia dentro del área.

Con el marcador empatado, ambos equipos generaron situaciones para desnivelar, aunque ninguno consiguió volver a convertir. La paridad se mantuvo durante el tiempo suplementario y la definición se trasladó a los penales.

En la tanda, el arquero David Raya contuvo el remate de Nuno Mendes, pero el Arsenal también falló en dos oportunidades. El disparo decisivo de Gabriel terminó desviado y permitió el festejo del conjunto parisino, que selló el triunfo por 4-3 desde los doce pasos.

La consagración le permitió al PSG obtener la segunda Champions League de su historia y convertirse en el primer club que logra defender con éxito el título continental desde el tricampeonato conseguido por el Real Madrid entre 2016 y 2018.

Para Luis Enrique también significó un nuevo logro en su carrera como entrenador. El español sumó su tercera Champions League, luego de la obtenida con el Barcelona en 2015 y la conquistada con el propio PSG la temporada pasada.

Con este nuevo título europeo, el conjunto francés ratificó su protagonismo en el continente y cerró una nueva temporada con el máximo trofeo a nivel de clubes.