Caso Agostina Vega: qué se sabe y qué busca esclarecer la Justicia a una semana de su desaparición

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado sábado en la ciudad de Córdoba, ingresó en una etapa clave tras una semana de investigaciones, allanamientos y peritajes. Mientras continúa el operativo para dar con su paradero, la Justicia mantiene detenido a Claudio Gabriel Barrelier, el único sospechoso en la causa.

En las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón ordenó nuevos procedimientos en distintos puntos de la capital cordobesa, entre ellos un allanamiento en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde fue vista por última vez la adolescente. Durante el operativo, personal de Policía Científica realizó tareas de levantamiento de rastros y secuestró elementos que serán sometidos a análisis.

La casa del detenido se convirtió en uno de los principales focos de la investigación luego de que una cámara de seguridad registrara a Agostina ingresando al inmueble durante la noche de su desaparición. Hasta el momento no se difundieron imágenes que permitan confirmar que la menor haya salido de allí.

A su vez, los investigadores realizaban un extenso rastrillaje en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la ciudad, a partir de una pista que ubicaría al sospechoso en ese sector después de la desaparición de la adolescente. Del operativo participaban unos 150 efectivos, además de perros especializados y personal montado.

Otro de los elementos que analiza la fiscalía es la actividad del teléfono celular de la joven. De acuerdo con los datos incorporados al expediente, el aparato permaneció durante varias horas en la vivienda de Barrelier antes de dejar de emitir señal.

La investigación también dio un giro tras la segunda declaración del detenido. Según confirmó su defensa, Barrelier reconoció que había mentido en parte de su relato inicial y admitió que la joven que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad ingresando a su domicilio es Agostina. En una primera versión había sostenido que se trataba de su hija.

Mientras tanto, la Justicia resolvió levantar el secreto de sumario para facilitar el acceso a la información reunida durante la investigación, que continúa centrada en el análisis de testimonios, registros telefónicos y grabaciones de cámaras de seguridad.

A una semana de la desaparición, el fiscal Garzón aseguró que la búsqueda continúa sin pausa y resumió el estado de la causa con una frase que refleja la preocupación de los investigadores: "La buscamos con y sin vida".

