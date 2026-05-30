Detuvieron el ex titular de ARSAT: hallaron millones de dólares y drogas en su departamento

El ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido tras un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde la Justicia secuestró más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas, documentación y distintos dispositivos electrónicos.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación que se originó por el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT. Sin embargo, a medida que avanzó la pesquisa, surgieron nuevas líneas de análisis vinculadas a posibles irregularidades en contrataciones y operaciones dentro de la empresa estatal.

El operativo formó parte de una serie de allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia. En el domicilio de Leal, los investigadores encontraron una importante suma de dinero en efectivo, además de pesos argentinos y otras divisas extranjeras.

Durante la requisa también fueron secuestradas distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, ketamina y drogas sintéticas, junto con documentación y equipos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible relación con la causa.

Fuentes judiciales señalaron que el hallazgo de dinero y drogas no formaba parte de las hipótesis iniciales de la investigación, por lo que ahora se analizará si estos elementos guardan vinculación con los hechos bajo investigación o si podrían derivar en nuevos expedientes.

La causa está a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y del fiscal Fernando Domínguez, quienes buscan establecer el origen de los fondos encontrados y determinar si existieron maniobras irregulares relacionadas con la gestión de la empresa estatal.

Leal estuvo al frente de ARSAT entre 2022 y 2025 y posteriormente fue designado presidente del ORSNA, cargo que dejó a comienzos de este año. Según trascendió, al momento de su detención continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

Mientras avanza la investigación, el ex funcionario permanece detenido a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá profundizar el análisis de la documentación y los elementos secuestrados durante el operativo.