Colón quiere recuperar terreno en su visita a Almirante Brown

Colón buscará este sábado volver al triunfo y seguir prendido en la pelea por la cima de la Zona A cuando visite a Almirante Brown, desde las 15.30, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento de Isidro Casanova, por la fecha 16 de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi y contará con transmisión de la plataforma LPF Play.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán llega ubicado en el cuarto puesto con 25 puntos, a solo una unidad del líder Deportivo Morón, en una tabla que se presenta cada vez más ajustada. Si bien el Sabalero acumula cinco partidos sin derrotas, sólo cosechó una victoria y cuatro empates y busca mejorar su rendimiento fuera de Santa Fe para consolidarse como uno de los principales candidatos al ascenso.

Para este compromiso, el entrenador recuperará a dos piezas importantes. Federico Rasmussen dejó atrás una lesión en uno de sus tobillos y volvería a la zaga central, mientras que Federico Lértora también está en condiciones de regresar tras superar una molestia muscular. Ambos ingresarían en lugar de Sebastián Olmedo y Matías Muñoz, respectivamente.

Por el lado de Almirante Brown, el presente tampoco es el ideal. El conjunto conducido por Andrés Montenegro acumula tres fechas sin victorias y viene de sufrir una derrota agónica ante San Miguel. Actualmente se ubica en puestos de Reducido, aunque necesita volver a sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación.

El equipo de Isidro Casanova tendría una sola variante respecto de la formación que presentó en la última jornada, con el ingreso de Nazareno Bazán por Lucas Vega.

Con la posibilidad de acercarse a la punta y aprovechando el regreso de jugadores clave, Colón afrontará una prueba exigente en condición de visitante, con el objetivo de reafirmar sus aspiraciones de pelear por el ascenso hasta el final del campeonato.

Probables formaciones

Almirante Brown: Bruno Galván; Enzo Cardozo, Máximo Levi, Gustavo Cabral y Ramiro Fernández; Ulises Abreliano, Leonardo Jara, Gabriel Altamirano; Nazareno Bazán, Tomás Almada y Javier Martínez. DT: Andrés Montenegro.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.