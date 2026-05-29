Sudamericana 2026: sortearon los octavos de final y puede haber Boca-River en semifinales

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó abierta la posibilidad de un nuevo Superclásico internacional, ya que Boca y River quedaron ubicados del mismo lado del cuadro y podrían enfrentarse en semifinales si logran avanzar en sus respectivas llaves.

El “Xeneize”, que llegó al certamen tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, deberá afrontar primero el playoff ante O’Higgins de Chile. Si supera esa serie, se medirá en octavos de final con Recoleta de Paraguay.

River, en cambio, avanzó directamente a los octavos tras terminar primero en su zona y aguardará por el ganador del cruce entre Caracas de Venezuela e Independiente Santa Fe de Colombia.

Otro de los equipos argentinos que ya conoce su camino es Lanús, vigente campeón del torneo, que jugará el playoff frente a Cienciano de Perú y, en caso de avanzar, se cruzará con Botafogo de Brasil.

Tigre también tendrá un duro desafío ante Nacional de Uruguay, con la posibilidad de enfrentar posteriormente a Montevideo City Torque en la siguiente instancia.

Los partidos correspondientes a los playoffs se disputarán entre el 21 y el 30 de julio, mientras que los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.

Así quedaron los cruces de la Copa Sudamericana 2026: