Invitan al primer encuentro del ciclo de conversatorios “Pensarnos en tiempos de crisis”

El concejal Rodrigo Alvizo, junto a la Asociación Civil Construir Santo Tomé, invita a participar del primer encuentro del ciclo de conversatorios “Pensarnos en tiempos de crisis”, una propuesta abierta a la comunidad orientada a promover el intercambio de ideas y la reflexión colectiva sobre el contexto social actual.

La actividad se desarrollará el próximo viernes 29 de mayo, a las 18:30 horas, en el Club El Julepe, y contará con la participación del Dr. Domingo Ighina, docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, especializado en pensamiento nacional, pensamiento latinoamericano, cultura y geocultura.

El encuentro tendrá como moderador a Roberto Nasimbera, profesor en Filosofía, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, ex rector de la Escuela Normal Superior Nº 32 de Santa Fe y docente jubilado.

Al presentar la iniciativa, Alvizo sostuvo que la propuesta busca abrir espacios de diálogo frente a problemáticas que exceden el plano económico. “El momento que vivimos no expresa solamente una crisis económica. También atravesamos una crisis social, cultural y humana, donde muchas veces se instala la idea de que cada uno debe salvarse solo. Frente a eso, creemos que es fundamental volver a encontrarnos y generar espacios para pensar en común”, expresó.

Según explicaron los organizadores, durante la jornada se abordarán conceptos vinculados a la cultura y la geocultura, entendidas como formas de construir vínculos, organizar la comunidad y habitar el territorio.

Además, se reflexionará sobre la construcción colectiva de las identidades culturales, la influencia de las realidades sociales y geográficas en las formas de pensar y el impacto de esos procesos en la vida comunitaria.

Ighina es Doctor en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con una amplia trayectoria académica y de investigación en universidades argentinas y latinoamericanas.

Desde la organización señalaron que el ciclo buscará consolidar espacios de diálogo, participación y debate, promoviendo la reflexión sobre distintos aspectos de la realidad contemporánea y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.