Lanús se despidió de la Copa Libertadores con una victoria

Lanús cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores con una victoria por 1 a 0 ante Mirassol y logró clasificarse a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llegaba al encuentro disputado en La Fortaleza sin chances de avanzar a los octavos de final del máximo certamen continental, aunque con la necesidad de sumar al menos un punto para asegurar el tercer puesto del Grupo G.

Frente a un rival que ya había conseguido la clasificación y que no presentó a todos sus habituales titulares, el conjunto argentino fue superior durante gran parte del partido y logró quedarse con los tres puntos.

El único gol de la tarde llegó a los 22 minutos, cuando el juvenil Agustín Medina aprovechó una asistencia de Walter Bou para marcar el tanto que definió el encuentro.

Con este resultado, Lanús terminó su participación en la Libertadores con una victoria que le permite mantenerse en competencia internacional, ya que disputará los playoffs de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Mirassol perdió el liderazgo del grupo, que finalmente quedó en manos de Liga de Quito. El conjunto ecuatoriano se impuso por 3 a 2 frente a Always Ready y terminó en la cima de la zona.