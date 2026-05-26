Las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto durante el gobierno de Milei

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron su nivel más alto desde la asunción de Javier Milei y llegaron a un valor que no se registraba desde octubre de 2019, luego de concretarse un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las reservas cerraron en US$ 47.908 millones, lo que representó un incremento de US$ 1.105 millones respecto del viernes pasado. De esta manera, superaron los US$ 46.905 millones que habían alcanzado en febrero y marcaron un nuevo récord durante la actual gestión nacional.

El aumento se produjo tras la aprobación por parte del Directorio del FMI de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por US$ 20.000 millones, lo que habilitó un nuevo desembolso de US$ 1.000 millones.

Desde el organismo internacional destacaron el “impulso reformista” del Gobierno nacional y señalaron avances en materia monetaria y cambiaria. No obstante, reconocieron que el país no logró cumplir la meta de acumulación de reservas prevista para esta etapa del programa.

Aun así, el FMI sostuvo que “se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas” y valoró la implementación de medidas destinadas a fortalecer las reservas internacionales netas y reducir los diferenciales soberanos.

En el informe difundido tras la revisión, el organismo también planteó observaciones sobre la medición de la inflación, al considerar que los valores de las canastas utilizadas se encuentran desactualizados. Además, reabrió el debate sobre la forma de calcular el resultado fiscal, al advertir que, incorporando el pago de intereses, el superávit podría transformarse en déficit.

Por otra parte, el Banco Central informó que adquirió US$ 112 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), alcanzando 94 ruedas consecutivas con compras.

Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, la autoridad monetaria acumula compras por US$ 9.102 millones en el mercado mayorista. Esa cifra representa aproximadamente el 91% de la meta de US$ 10.000 millones establecida para 2026, aunque el objetivo podría ampliarse hasta US$ 17.000 millones dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de las condiciones del mercado cambiario.