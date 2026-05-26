Tras la seguidilla de robos, el Gobierno aclaró cómo actúa la Policía en los countries

Por Santotomealdía



La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió este martes a los recientes hechos de inseguridad registrados en barrios privados de nuestra ciudad y brindó precisiones sobre las acciones que se están llevando adelante desde la Provincia, las investigaciones en curso y el rol que cumple la Policía en este tipo de urbanizaciones.

Las declaraciones se produjeron luego de la seguidilla de robos e intentos de ingreso registrados durante mayo en distintos countries de nuestra ciudad, una situación que generó preocupación entre los vecinos y derivó en el reciente refuerzo de los patrullajes preventivos en los accesos a estos complejos.

Consultada sobre el tema durante una conferencia de prensa, Coudannes confirmó que ya hubo encuentros entre autoridades provinciales y representantes de algunos barrios privados. "En principio, ya hace unos días atrás hubo reuniones con uno de los countries. En estos días, muy muy cerquita, hay reunión con todos los countries, desde el Ministerio de Seguridad", señaló.

En ese sentido, remarcó que "la articulación y el diálogo con los countries, con los barrios, es constante".

La funcionaria también destacó el avance de las investigaciones judiciales a partir de las denuncias realizadas por los vecinos afectados. "Ante la denuncia, ya Fiscalía y la Policía de Investigaciones tienen los casos", afirmó.

Por otra parte, hizo referencia a la respuesta brindada por el sistema de emergencias provincial ante los episodios registrados. "El 911 llegó rapidísimo ante las incidencias, es decir, ante los llamados de los vecinos, llega entre 5 y 6 minutos", sostuvo.

Al mismo tiempo, Coudannes realizó una aclaración sobre el funcionamiento de la seguridad en los barrios privados y el alcance de la intervención policial dentro de estos complejos.

"Recordemos que estos barrios son cerrados. Tienen su seguridad privada, tienen las cámaras que dependen de la seguridad interna del barrio, tienen su perímetro delimitado, por tanto, la Policía no genera patrullaje adentro del barrio privado. Eso también hay que decirlo", expresó.

Finalmente, indicó que el próximo encuentro convocado por el Ministerio de Seguridad buscará fortalecer el intercambio de información y la coordinación de estrategias preventivas.

"Se va a realizar este encuentro con el Ministerio de Seguridad para poder compartir las estrategias que nosotros generamos, pero también de qué manera se puede seguir intercambiando con estos barrios", concluyó.

Las declaraciones de la vocera se producen mientras continúan las investigaciones por los distintos hechos denunciados durante las últimas semanas y en un contexto de mayor coordinación entre las autoridades provinciales y los sistemas de seguridad privada de los countries de nuestra ciudad.