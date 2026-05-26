A la espera de la lista definitiva, Scaloni suma jugadores para los partidos previos

La selección argentina comienza la preparación antes del Mundial 2026, a la espera de la confirmación de la lista definitiva de 26 convocados que defenderán el título en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras el cuerpo técnico termina de definir la nómina mundialista, también comenzó a trabajar en una convocatoria ampliada para los amistosos previos ante Honduras e Islandia. La idea es contar con más jugadores disponibles para administrar cargas físicas, especialmente por las lesiones y molestias que arrastran varios futbolistas del plantel.

Los encuentros de preparación se disputarán el 6 de junio frente a Honduras, en Texas, y el 9 ante Islandia, en Alabama. Además de los 26 futbolistas que irán al Mundial, Scaloni planea incluir otros nombres de la prelista y algunos juveniles apuntados como proyectos a futuro.

Entre los futbolistas que aparecen en consideración están Santiago Beltrán, de River; Tomás Aranda, de Boca; y Nicolás Capaldo, actualmente en Hamburgo. Este último es quien tendría mayores chances de pelear un lugar en la lista final gracias a su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones.

La ampliación de la convocatoria también responde a la situación física de varios referentes. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel arrastran molestias musculares, mientras que Cristian Romero continúa recuperándose de un esguince en la rodilla derecha. A eso se suma la baja confirmada para los partidos preparatorios de Emiliano “Dibu” Martínez, que sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha.

En paralelo, el cuerpo técnico analiza citar por primera vez a varios juveniles pensando en el recambio generacional. Entre ellos aparecen Joaquín Freitas, delantero de River de 19 años; Ignacio Ovando, volante de Rosario Central de 18; y Simón Escobar, lateral izquierdo de Vélez que debutó recientemente con apenas 16 años.

Muchos de esos futbolistas podrían permanecer junto al plantel como sparrings durante la Copa del Mundo. La intención de Scaloni es viajar con un grupo amplio para poder rotar jugadores y reducir riesgos físicos tras una temporada exigente tanto en Europa como en el fútbol argentino.

La delegación argentina se instalará desde el 1° de junio en Kansas City, ciudad donde realizará toda la preparación y también concentrará durante la fase de grupos. Allí debutará el 16 de junio frente a Argelia, mientras que los otros partidos de la zona ante Austria y Jordania se jugarán en Dallas.

En las últimas horas ya comenzaron a sumarse a Ezeiza futbolistas como Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y Enzo Fernández, que aprovecharán los días previos para continuar con trabajos físicos antes del inicio formal de la concentración.