AMSAFE llevó la Carpa Blanca al departamento Garay y reafirmó sus reclamos por la educación pública

Por Santotomealdía



La Carpa Blanca de la Dignidad Docente desarrolló este lunes una nueva jornada en la localidad de Helvecia, departamento Garay, en el marco de la recorrida provincial impulsada por AMSAFE para visibilizar reclamos vinculados a la defensa de la escuela pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación.

La actividad tuvo lugar en la Plazoleta Moscatello y contó con la presencia del secretario general de AMSAFE Provincial, Rodrigo Alonso; la delegada seccional de AMSAFE Garay, Verónica López; y las secretarias adjuntas Susana Ludmer y Patricia Hernández, junto a integrantes de la conducción departamental.

Durante la jornada participaron docentes, estudiantes, familias y organizaciones de la comunidad en distintas propuestas culturales, pedagógicas y recreativas. Según informaron desde AMSAFE, se realizaron talleres, espacios de formación, intervenciones artísticas y debates relacionados con la situación educativa y laboral del sector docente.

Entre las actividades se destacó un conversatorio sobre jubilaciones a cargo de Sergio Bruschini, además de las intervenciones pedagógicas tituladas “La Escuela que soñamos”, presentaciones musicales de Florencia Apaza y sus alumnos, y una charla denominada “Enseñar a construir memoria, una tarea compartida en la educación inicial”.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue el reconocimiento a Rosa Dovis, quien participó como ayunante de la histórica Carpa Blanca docente realizada en la década del noventa, en un gesto que buscó recuperar la memoria de aquellas luchas sindicales.

En el cierre de la actividad, referentes gremiales señalaron la necesidad de fortalecer la organización sindical y la unidad del sector docente frente a las políticas de ajuste, y reafirmaron la defensa de la escuela pública en toda la provincia.

Desde AMSAFE indicaron que la Carpa Blanca continuará recorriendo distintos departamentos santafesinos con nuevas actividades y encuentros.