Israel confirmó la muerte de un importante jefe militar de Hamás en Gaza

El Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte de Izz al Din Al Haddad, uno de los principales comandantes militares de Hamás en la Franja de Gaza, durante un bombardeo realizado sobre la ciudad de Gaza.

El operativo fue llevado adelante en conjunto por las Fuerzas de Defensa de Israel y la agencia de inteligencia Shin Bet. Según informaron las autoridades israelíes, el ataque ocurrió el viernes por la noche en el barrio de Rimal, donde Al Haddad se encontraba oculto.

De acuerdo con los reportes oficiales, el dirigente había asumido el mando de las Brigadas Al Qassam tras la muerte de Mohamed Sinwar en 2025 y era considerado uno de los principales responsables de reorganizar la estructura armada de Hamás en medio del actual conflicto.

El bombardeo dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas la esposa y una hija del comandante palestino. Medios locales señalaron que ambos cuerpos fueron despedidos este sábado en una mezquita de la ciudad de Gaza.

La muerte de Al Haddad se produce en un contexto de fuerte tensión en la región. Aunque desde octubre de 2025 rige formalmente un alto el fuego en la Franja de Gaza, Israel continúa realizando ataques selectivos contra objetivos vinculados a Hamás y otras milicias palestinas.

Según datos difundidos por organismos locales, más de 850 personas murieron desde el inicio de la tregua, en un escenario marcado por operaciones militares esporádicas y una persistente crisis humanitaria en el territorio palestino.