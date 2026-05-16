Tailandia: un tren chocó a un colectivo y dejó al menos ocho muertos

Al menos ocho personas murieron y otras 35 resultaron heridas este sábado tras un grave accidente ocurrido en el centro de Bangkok, Tailandia, donde un tren de carga embistió a un colectivo y provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó a varios vehículos.

El siniestro ocurrió por la tarde en la zona de la carretera Asoke-Dindang, dentro del distrito de Ratchathewi, cerca de la estación Makkasan, un punto estratégico de la red ferroviaria de la capital tailandesa. Según reportaron las autoridades locales, el impacto inicial derivó en una violenta secuencia de choques y explosiones que involucró también a automóviles y motocicletas que circulaban por el lugar.

Tras la colisión, el colectivo quedó envuelto en llamas y el fuego se propagó rápidamente. Equipos de emergencia y bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y rescatar a las víctimas. Durante las tareas realizadas dentro del micro calcinado, los rescatistas encontraron dos cuerpos más, lo que elevó la cifra de fallecidos a ocho.

Testigos aseguraron que, luego del impacto, se escucharon varias explosiones, presuntamente originadas por los tanques de combustible de algunos de los vehículos afectados.

La zona fue completamente acordonada mientras continúan las pericias para determinar cómo se produjo el choque y si existió alguna falla en el sistema de señalización ferroviaria del paso a nivel.

En paralelo, hospitales de Bangkok trabajan en la atención de los heridos, varios de los cuales permanecen internados con quemaduras y traumatismos de gravedad.