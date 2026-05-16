Colón visita a Estudiantes de Buenos Aires con la mira puesta en seguir prendido arriba

Colón tendrá este sábado una nueva presentación en la Primera Nacional cuando visite a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 14 del campeonato, con la intención de mantenerse en la parte alta de la tabla. El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Ciudad de Caseros, con arbitraje de Felipe Viola y transmisión en vivo de LPF Play.

El Sabalero llega entonado luego del triunfo por 3 a 2 frente a All Boys en el estadio Brigadier López, una victoria que le permitió mantenerse cerca de los principales puestos de la tabla. El equipo conducido por Ezequiel Medrán suma 22 puntos y buscará volver a sumar fuera de casa para seguir prendido en la pelea.

De cara al encuentro de esta tarde, Medrán realizaría una sola variante respecto del equipo que derrotó al Albo en Santa Fe. Matías Muñoz ingresaría en el mediocampo en lugar de Darío Sarmiento, mientras que el resto de la formación se mantendría sin cambios.

De confirmarse esto, la alineación de Colón sería con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea.

Del otro lado estará Estudiantes de Caseros, que viene de empatar 1 a 1 ante San Miguel y necesita reencontrarse con la victoria para escalar posiciones. El conjunto bonaerense acumula 15 unidades en el torneo.

