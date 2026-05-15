Prevención del suicidio: proponen una línea provincial de atención las 24 horas

Por Santotomealdía

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto de ley en la Legislatura santafesina para crear una Línea Provincial de Prevención del Suicidio, un dispositivo gratuito, confidencial y disponible las 24 horas destinado a la atención de personas en crisis y situaciones de riesgo.

La iniciativa se conoce pocos días después de la presentación del Informe de Gestión 2025 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que reveló que durante el último año los suicidios representaron el 46% de las muertes violentas en la provincia, superando a los homicidios dolosos y a los siniestros viales.

“El suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en Santa Fe”, sostuvo Rabbia al presentar el proyecto, que propone una estrategia integral centrada en la prevención, la intervención temprana y el fortalecimiento de la red pública de salud mental.

Según explicó el legislador, uno de los principales objetivos es institucionalizar un sistema de escucha y asistencia profesional accesible en todo el territorio provincial. El servicio estaría articulado con hospitales, centros de salud y el sistema de emergencias 107.

“La evidencia demuestra que una línea de intervención directa reduce significativamente los desenlaces fatales. Cuando el Estado está presente y escucha, las ideaciones suicidas se pueden disipar”, afirmó el diputado.

El proyecto establece que la línea deberá funcionar de manera permanente y contar con personal capacitado en intervención en crisis, evaluación del riesgo suicida, contención emocional y derivación asistida dentro del sistema de salud. Además, prevé mecanismos de seguimiento activo para personas consideradas en situación de riesgo moderado o alto.

Otro de los ejes de la iniciativa apunta a la creación de un sistema provincial de información y trazabilidad de casos. La propuesta contempla el registro de intervenciones, monitoreo en tiempo real y elaboración de indicadores epidemiológicos vinculados a salud mental y conductas suicidas.

“Necesitamos diagnósticos precisos para construir respuestas públicas eficaces; el acceso a información actualizada es una condición necesaria para diseñar políticas que realmente protejan la vida”, expresó Rabbia.

La iniciativa también propone campañas permanentes de sensibilización y prevención, con especial foco en adolescentes y jóvenes mediante articulaciones con el sistema educativo.

“Debemos acompañar informando a nuestra comunidad; es urgente retomar campañas de prevención que hace mucho no se ven”, señaló el legislador.

En paralelo, Rabbia presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para conocer el estado actual de los recursos destinados a prevención del suicidio, incluyendo datos sobre dispositivos vigentes, protocolos hospitalarios, presupuesto asignado y cantidad de intervenciones registradas en los últimos años.

De acuerdo con el informe anual del MPA presentado esta semana, en 2025 se registraron en Santa Fe 964 muertes violentas, de las cuales 448 correspondieron a suicidios. En el ámbito de la Fiscalía Regional 1, que comprende el departamento La Capital y zona de influencia, se contabilizaron 126 suicidios, frente a 61 homicidios dolosos.