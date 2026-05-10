Nuevo caso de alcoholemia positiva durante un operativo en el acceso al Puente Carretero

Por Santotomealdía



Un nuevo caso de alcoholemia positiva fue detectado este domingo durante un operativo policial realizado en el acceso al Puente Carretero, en nuestra ciudad, y se convirtió en el segundo procedimiento de estas características registrado durante el fin de semana en ese sector.

El control fue llevado adelante por efectivos del Puesto Fijo Rincón de la Guardia Provincial, quienes desarrollaban tareas preventivas sobre el ingreso a la ciudad cuando solicitaron a un motociclista que detuviera la marcha para efectuarle un test de alcoholemia.

Según informó la Policía, el examen arrojó un resultado de 1,03 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación superior a la permitida para circular.

Ante esa situación, los agentes procedieron a retener preventivamente la licencia de conducir, conforme a lo previsto por la normativa vigente y los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

El caso se suma al registrado durante la madrugada del sábado en el mismo sector, cuando otro conductor oriundo de nuestra ciudad había sido detectado con 1,52 g/l de alcohol en sangre mientras circulaba por Ruta Nacional 11, a la altura del Puente Carretero.

Los operativos forman parte de los controles preventivos y de seguridad vial que la Guardia Provincial viene realizando en distintos corredores santafesinos por disposición de la Jefatura de Policía provincial.

En paralelo, este domingo también se desarrollaron otros procedimientos en rutas de la provincia. Uno de ellos ocurrió en jurisdicción de Garabato, donde personal policial detectó a un automovilista que transportaba una carabina con mira telescópica sin documentación de tenencia ni portación.

Además, en un control realizado sobre Ruta Provincial 70, en cercanías de Esperanza, agentes de la Guardia Provincial identificaron a un conductor que circulaba con una licencia de conducir apócrifa e inactiva, según la verificación realizada en el sistema nacional SISCORE.