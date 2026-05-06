PSG empató en Alemania y jugará la final de la Champions ante Arsenal

Paris Saint-Germain volvió a ratificar su gran presente en Europa y se metió nuevamente en la final de la Champions League. El equipo dirigido por Luis Enrique empató 1-1 frente a Bayern Munich en el Allianz Arena y, gracias al 6-5 global, avanzó a la definición donde defenderá el título ante Arsenal en Budapest.

Tal como había ocurrido en el partido de ida, el conjunto francés golpeó de entrada y abrió el marcador a los dos minutos por intermedio de Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro. A partir de allí, PSG impuso condiciones con presión alta, circulación y dominio territorial ante un Bayern que tardó en reaccionar.

El equipo alemán encontró el empate recién en tiempo de descuento, con un tanto de Harry Kane a los 94 minutos, y empujó en busca de la hazaña en los instantes finales. Sin embargo, pese a la intensidad del cierre y a algunos reclamos por jugadas polémicas dentro del área, no logró torcer la historia.

La serie dejó un total de 11 goles, intervenciones clave de los arqueros Manuel Neuer y Matvéi Safonov, y un nivel ofensivo destacado que convirtió a la eliminatoria en una de las más vibrantes de las últimas ediciones del torneo.

De esta manera, PSG disputará su segunda final consecutiva de Champions League y buscará revalidar el título el próximo 30 de mayo en Budapest, donde se enfrentará a Arsenal en una definición que promete alto voltaje.