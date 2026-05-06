Israel lanzó un ataque sobre Beirut y recrudece la tensión pese al alto el fuego

Israel lanzó este miércoles un bombardeo sobre Beirut, capital del Líbano, en lo que representa el primer ataque de este tipo desde el inicio de la tregua acordada entre ambos países el pasado 16 de abril.

La ofensiva fue confirmada por la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, quienes señalaron que el objetivo del operativo era “neutralizar” a un comandante de la Fuerza Radwan, perteneciente al grupo Hezbolá.

“De acuerdo con la autorización del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron ahora en Beirut al comandante de la Fuerza Radwan de la organización terrorista Hezbolá para neutralizarlo”, indicaron en un comunicado conjunto.

Según medios regionales, el ataque impactó sobre un edificio ubicado en la zona de Haret Hreik, en el distrito de Dahiya, en la periferia sur de Beirut. Reportes preliminares señalaron la presencia de heridos y el rápido despliegue de ambulancias en el lugar.

Un corresponsal de la cadena Al Manar indicó que el edificio alcanzado era residencial y estaba habitado por varias familias.

El bombardeo se produjo pese al alto el fuego anunciado semanas atrás por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras más de seis semanas de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

La tregua había sido resultado de negociaciones impulsadas por la Casa Blanca y de conversaciones directas entre representantes de Israel y Líbano, en un hecho considerado histórico debido a la ausencia de contactos de alto nivel entre ambos países desde 1993.

A pesar del acuerdo, las Fuerzas de Defensa de Israel continuaron realizando operaciones en el sur del Líbano durante las últimas semanas. Incluso, Trump había afirmado recientemente que le pidió a Netanyahu actuar con “más cautela” para evitar nuevos daños sobre infraestructura civil.

Por su parte, el presidente libanés Joseph Aoun había manifestado la voluntad de Beirut de reducir la escalada militar y frenar la destrucción en ciudades y pueblos del sur del país.

En paralelo, dirigentes de Hezbolá reiteraron que mantendrán la resistencia hasta lograr la retirada total de las fuerzas israelíes del territorio libanés.