La privatización de la Hidrovía entra en su etapa final y definirá un negocio de USD 15.000 millones

El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, ingresó en su fase decisiva con la próxima apertura de las ofertas económicas de la licitación que definirá qué empresa operará el principal corredor fluvial de la Argentina durante los próximos 25 años.

La concesión, considerada estratégica por concentrar alrededor del 85% del comercio exterior argentino, podría representar una facturación cercana a los USD 15.000 millones, según estimaciones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).

En la etapa final del proceso quedaron únicamente dos compañías belgas de alcance internacional: Jan de Nul NV y DEME NV, ambas especializadas en ingeniería fluvial y dragado.

La apertura del tercer sobre de la licitación se realizará en los próximos días y será clave para determinar cuál de las empresas asumirá las tareas de modernización, ampliación, dragado y balizamiento de la Hidrovía bajo un esquema de riesgo empresario y sin aval estatal.

El director ejecutivo de la Anpyn, Iñaki Arreseygor, señaló durante el Congreso de Puertos Privados realizado en la Bolsa de Cereales que el proceso demandó 18 meses de trabajo junto a gobiernos provinciales y contó con fiscalización de organismos de Naciones Unidas para garantizar transparencia.

Según adelantó el funcionario, la preadjudicación podría concretarse en julio y uno de los objetivos centrales del nuevo esquema será reducir los costos logísticos mediante una baja en los peajes.

Desde la Anpyn indicaron que, si las ofertas económicas se ubican en el piso previsto, el valor del peaje podría disminuir al menos un 15% respecto de las tarifas actuales.

La iniciativa cuenta con respaldo de entidades empresariales vinculadas a la producción y exportación, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC).

La única empresa que quedó fuera de la etapa final fue la brasileña DTA Engenharia, descalificada por incumplimientos vinculados a las garantías exigidas en el proceso. La firma presentó objeciones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

La Hidrovía es considerada una infraestructura clave para la salida de granos y productos industriales argentinos hacia los mercados internacionales, por lo que la definición de la concesión es observada con atención por el sector productivo y logístico.