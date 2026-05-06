La planta donde se fabrica el Peugeot 208 paralizará su actividad por la caída del mercado y las exportaciones

La planta de Stellantis ubicada en El Palomar, provincia de Buenos Aires, suspenderá su producción durante casi cuatro semanas entre mayo y julio, una medida que impactará directamente sobre la fabricación del Peugeot 208, actualmente el segundo auto más vendido de la Argentina.

La decisión también afectará al modelo Peugeot 2008 y responde, según indicaron fuentes de la compañía, a una “adaptación al contexto de mercado interno y de exportación”, en un escenario marcado por la caída de las ventas y la menor demanda desde Brasil.

El primer parate se realizará entre el 25 de mayo y el 7 de junio, mientras que el segundo será del 13 al 26 de julio. La medida llega luego de otros ajustes implementados por la empresa durante este año, entre ellos la reducción de un turno de producción y un proceso de retiros voluntarios.

En abril de 2026, el Peugeot 208 registró 1.819 patentamientos y se consolidó como el segundo vehículo más vendido del país, aunque con una baja respecto de marzo, cuando se habían comercializado 2.382 unidades.

Uno de los factores centrales detrás de la suspensión es la caída de las exportaciones hacia Brasil, principal mercado externo de los vehículos producidos en Argentina. Durante 2025, los envíos al exterior del Peugeot 208 disminuyeron un 38%, mientras que los del Peugeot 2008 cayeron un 44%.

Actualmente, el 60% de la producción de la planta de El Palomar se destina al mercado local y el restante 40% a exportaciones. Sin embargo, desde el sector reconocen que las ventas internas tampoco muestran señales de recuperación sostenida.

La fábrica ya había atravesado otras interrupciones en los últimos meses. En febrero suspendió temporalmente sus operaciones por reorganización de insumos y en diciembre de 2025 permaneció cerrada durante todo el mes, superando el receso habitual.

Pese al contexto, Stellantis mantiene proyectos industriales estratégicos en el país. La planta de El Palomar produce desde el año pasado versiones híbridas de los modelos 208 y 2008 destinadas, por ahora, al mercado brasileño.

Los datos de la industria automotriz reflejan un escenario de desaceleración. Según Acara, en abril se patentaron 47.564 vehículos en Argentina, un 13,6% menos que en el mismo mes del año pasado. Además, las exportaciones del primer trimestre de 2026 mostraron una caída interanual del 9,5%.