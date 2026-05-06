Eco Canje: cronograma previsto para el mes de mayo

La Municipalidad informó el cronograma correspondiente al programa Eco Canje para el mes de mayo. La iniciativa que busca promover la participación ciudadana en el cuidado del ambiente se desarrollará los martes y viernes en distintos puntos de la ciudad.

El cronograma previsto es el siguiente:

Viernes 8: de 9 a 12 horas, en Vecinal Adelina Oeste (Pasaje Leiva 4853).

de 9 a 12 horas, en Vecinal Adelina Oeste (Pasaje Leiva 4853). Martes 12: de 15 a 17 horas, en Plaza San Francisco de Asís (Mitre y A. del Valle).

de 15 a 17 horas, en Plaza San Francisco de Asís (Mitre y A. del Valle). Viernes 15: de 9 a 12 horas, en Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388).

de 9 a 12 horas, en Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388). Martes 19: de 15 a 17 horas, en Plaza 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti).

de 15 a 17 horas, en Plaza 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti). Viernes 22: de 9 a 12 horas, en Plaza Belgrano (Gaboto 1750).

de 9 a 12 horas, en Plaza Belgrano (Gaboto 1750). Martes 26: de 15 a 17 horas, en Vecinal Favaloro (Crespo y Lisandro de la Torre).

de 15 a 17 horas, en Vecinal Favaloro (Crespo y Lisandro de la Torre). Viernes 29: de 9 a 12 horas, en Vecinal Oeste (Tierra del Fuego 3901).

Desde el Municipio recordaron que los materiales reciclables deben entregarse limpios, secos y separados, a fin de facilitar su correcta recuperación y tratamiento. Quienes participen podrán intercambiarlos por plantines o semillas de temporada.

Asimismo resaltaron que esta propuesta apunta a una ciudad más sustentable mediante la colaboración activa de los vecinos, fomentando la separación de residuos en origen, el reciclaje y la incorporación de hábitos responsables.

Por ello, el programa busca consolidar espacios de encuentro y trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad, entendiendo que la participación ciudadana es fundamental para impulsar acciones ambientales sostenibles y fortalecer el compromiso de cada barrio con el entorno.

