Boca desaprovechó sus oportunidades y perdió un partido clave en Guayaquil

Boca perdió 1-0 ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en un partido en el que generó situaciones claras pero volvió a fallar en la definición. El único gol lo marcó Héctor “Tito” Villalba a los 27 minutos del segundo tiempo.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda se mantiene con seis puntos y quedó como escolta en su zona, mientras que el conjunto ecuatoriano sumó sus primeras unidades en el certamen. El encuentro tuvo además la particularidad de que ambos terminaron con diez jugadores: Santiago Ascacibar fue expulsado en el primer tiempo en Boca, y Milton Céliz vio la roja antes del descanso en el local, tras intervención del VAR.

Dentro de un contexto adverso por la intensa lluvia y un campo de juego en malas condiciones, el “Xeneize” arrancó mejor y tuvo las primeras chances, pero no logró concretar. Incluso sufrió la baja del arquero Leandro Brey por lesión, lo que obligó al ingreso de Javier García.

En el complemento, ya con diez por lado, Boca volvió a generar peligro con Paredes, Merentiel y Zeballos, pero se topó con una sólida actuación del arquero José Contreras. En su mejor momento, el conjunto argentino quedó mal parado y Barcelona aprovechó: Quiñónez desbordó por derecha y asistió a Villalba, que definió de primera para el 1-0.

En el tramo final, Boca intentó reaccionar, aunque sin claridad ni eficacia para torcer la historia. La derrota lo obliga a hacerse fuerte de local en la próxima fecha, cuando reciba a Cruzeiro el 19 de mayo, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación.