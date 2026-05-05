Demoran a un hombre con pedido de captura durante un control policial

Un hombre fue demorado en nuestra ciudad durante un operativo de control preventivo, luego de que se constatara que tenía un pedido de captura vigente por delitos contra la propiedad.

El procedimiento se realizó en el marco de patrullajes habituales, cuando efectivos policiales identificaron a una persona en actitud sospechosa. Al verificar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que sobre el individuo pesaba un requerimiento judicial activo.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones.