Confirman en Brasil la condena a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin. El fallo fue dictado por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que rechazó las apelaciones de la defensa y confirmó la pena en régimen semiabierto.

Con esta decisión, el actor deberá cumplir la condena bajo una modalidad que le permite salir durante el día, pero lo obliga a regresar a una unidad penitenciaria por la noche. Se trata de un nuevo revés judicial en una causa que lleva varios años de recorrido.

El caso se originó en 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. Según la acusación, el abuso se produjo cuando la actriz tenía 16 años y Darthés 45.

Tras conocerse la resolución, Fardin expresó su reacción en redes sociales: “Ganamos otra vez”, expresó y agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso. En la misma línea, Amnistía Internacional Argentina celebró el fallo y destacó que la sentencia reafirma la importancia de investigar con perspectiva de género y de escuchar a las víctimas. La organización subrayó además que los hechos ya fueron probados en instancias anteriores, por lo que no corresponde volver a discutir las evidencias.

El expediente tuvo un recorrido judicial extenso. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia había absuelto a Darthés, pero esa decisión fue apelada y revertida en junio de 2024, cuando se dictó la condena por mayoría. Ahora, con la intervención de nuevos magistrados, el fallo quedó ratificado en segunda instancia.

El proceso también marcó un antecedente en materia de cooperación internacional, ya que intervinieron de manera conjunta fiscalías de Nicaragua, Brasil y Argentina para avanzar con la investigación y el juicio.