Brote de hantavirus en altamar: un crucero permanece varado y suma víctimas fatales

La Organización Mundial de la Salud mantiene bajo seguimiento un posible brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que permanece sin puerto de destino definido frente a Cabo Verde, luego de que ese país rechazara su ingreso por razones sanitarias. El episodio ya dejó tres personas fallecidas y al menos siete casos entre confirmados y sospechosos.

El buque, operado por Oceanwide Expeditions, había zarpado desde Ushuaia el 20 de marzo con 147 pasajeros y tripulantes. Durante la travesía se detectaron cuadros compatibles con la enfermedad, lo que activó protocolos internacionales de vigilancia. Equipos médicos subieron a bordo en los últimos días para evaluar a los afectados y reforzar las medidas de aislamiento.

Según el último parte de la OMS, hay dos casos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos. Entre ellos, uno permanece en estado crítico en Johannesburgo, mientras que otros presentan síntomas leves y continúan a bordo. El primer caso corresponde a un pasajero neerlandés de 70 años que enfermó durante el viaje y falleció en abril. Su esposa, también contagiada, fue evacuada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, donde murió días después, lo que llevó a las autoridades a iniciar un operativo para localizar a los pasajeros de ese vuelo.

En paralelo, se abrió una controversia sobre el posible destino del crucero. La OMS indicó que España habría aceptado recibir la embarcación en las Islas Canarias, pero el Ministerio de Salud español lo desmintió y aclaró que aún no se tomó una decisión. Según explicó el Gobierno, se evaluarán los datos epidemiológicos antes de definir si autoriza o no el arribo.

En la misma línea, autoridades del archipiélago canario manifestaron reparos ante esa posibilidad. El vicepresidente regional, Manuel Domínguez, señaló que sería preferible que el barco no recale en las islas y que, en todo caso, sea derivado a territorio continental, siempre bajo estrictas garantías sanitarias.

Mientras tanto, Cabo Verde ratificó su negativa a permitir el desembarco en el puerto de Praia como medida preventiva para proteger a la población local. Con este escenario, el MV Hondius continúa a la espera de una definición, en medio de la preocupación internacional por la evolución del brote.