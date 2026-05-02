Colón visita a un Los Andes en alza, en busca de mejorar su rendimiento fuera de casa

Colón visitará a Los Andes este sábado desde las 15:30 en el estadio Eduardo Gallardón, en Lomas de Zamora, por la fecha 12 de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Daniel Edgardo Zamora, con Andrés Barbieri y Lucas Vázquez como asistentes, mientras que Leandro Fedele oficiará como cuarto árbitro. El partido se disputará sin público visitante y podrá verse en vivo a través de LPF Play.

El equipo santafesino llega con la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos. En sus últimas presentaciones, Colón mostró cierta irregularidad: viene de una derrota ante Deportivo Morón y de un empate sin goles frente a Godoy Cruz en condición de local.

A pesar de esos resultados, el balance reciente sigue siendo competitivo. En los últimos cuatro partidos, el Sabalero consiguió tres victorias y sufrió una sola caída, con seis goles a favor y apenas dos en contra, lo que evidencia una base sólida en su funcionamiento.

Del otro lado, Los Andes atraviesa un momento positivo tras imponerse 2-0 frente a San Miguel en su última presentación. El conjunto de Lomas de Zamora intentará hacerse fuerte en su estadio y sostener una campaña que lo mantiene expectante. En sus últimos cuatro encuentros, acumula dos triunfos, un empate y una derrota.

Para este compromiso, la probable formación de Colón sería con Budiño en el arco; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet en defensa; Lértora como mediocampista central; Marcioni, Toledo, Antonio y Lago en la zona media; y Bonansea en el ataque.