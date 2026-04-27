Dudas con la eliminación de las PASO: gobernadores ponen reparos a la reforma electoral

La reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei enfrenta un escenario complejo en el Congreso, donde la iniciativa genera dudas tanto en sectores políticos como entre gobernadores, incluso algunos que mantienen una relación de diálogo con la Casa Rosada.

El proyecto oficial incluye, entre otros puntos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un aspecto que concentra buena parte de las resistencias. La discusión impacta especialmente en provincias que utilizan este sistema para definir candidaturas locales, como Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Catamarca.

Entre los mandatarios que manifestaron reparos se encuentra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien cuestionó la iniciativa al considerar que las PASO son una herramienta que permite ordenar la vida interna de los partidos y ampliar la participación ciudadana. En ese sentido, advirtió que su eliminación podría afectar tanto a las fuerzas políticas como a los votantes.

En una línea más cauta se expresó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien evitó fijar una postura definitiva, aunque planteó la necesidad de analizar el impacto de los cambios propuestos y sostuvo que las discusiones deben darse en el ámbito partidario.

También se mantiene la expectativa sobre la posición de otros mandatarios con peso legislativo, como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, cuyos espacios suelen ocupar un rol intermedio entre el oficialismo y la oposición.

En paralelo, desde la Unión Cívica Radical surgió una alternativa a la propuesta del Gobierno. El senador Eduardo Vischi presentó un proyecto que plantea reemplazar las PASO por un sistema de primarias no obligatorias, una opción que busca mantener el mecanismo de competencia interna sin imponer la participación.

Dentro de los sectores dialoguistas también hay coincidencias en que el sistema actual puede ser mejorado, pero no eliminado. En ese sentido, sostienen que las primarias permiten ordenar la oferta electoral y evitar que las candidaturas se definan únicamente mediante acuerdos entre dirigentes.

Mientras tanto, el Gobierno busca consolidar apoyos para avanzar con la reforma, en un contexto donde también se ponen en juego los equilibrios políticos de cara a las elecciones de 2027. En ese marco, algunos gobernadores aliados podrían acompañar la iniciativa, aunque el debate promete ser intenso tanto en Diputados como en el Senado.