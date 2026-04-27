García Furfaro, dueño de HLB Pharma, declaró durante tres horas en la causa por el fentanilo contaminado

El empresario Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., declaró este lunes durante tres horas en el marco de la causa que investiga las más de 114 muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, y continuará con su indagatoria el próximo miércoles.

La audiencia se llevó adelante ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien dispuso un cuarto intermedio para retomar la declaración, luego de que el propio imputado señalara que aún tiene aspectos por exponer en su defensa.

Se trata de la segunda indagatoria del empresario en el expediente, que ya había tenido un primer tramo días atrás a través de una videollamada, interrumpida por inconvenientes técnicos. En esta nueva instancia, García Furfaro volvió a sostener que la contaminación del fentanilo habría sido producto de un atentado y negó cualquier responsabilidad en los hechos investigados.

La causa se encuentra en una etapa clave, a casi un año de su inicio, con nuevas declaraciones ordenadas por el magistrado con el objetivo de ampliar la cantidad de casos incluidos en el expediente. Inicialmente, la investigación contemplaba unas 20 muertes, aunque con el avance de las pericias la cifra ascendió a más de un centenar.

En este contexto, el empresario está imputado como presunto coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, tanto por los fallecimientos registrados como por la elaboración de productos considerados peligrosos para la salud.

Según la investigación, García Furfaro habría intervenido junto a otros integrantes de los laboratorios en decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización de un lote de fentanilo destinado al sistema sanitario, que habría sido producido con múltiples irregularidades.

De acuerdo a la acusación, la contaminación se habría originado en fallas en el proceso de producción, en medio de advertencias que no habrían sido atendidas, lo que derivó en consecuencias fatales para los pacientes que recibieron el medicamento.