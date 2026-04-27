Con el informe de Adorni, el Gobierno enfrenta una semana de definiciones

El Gobierno nacional inicia este lunes una semana clave desde el punto de vista político e institucional, marcada por la presentación del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para el miércoles ante la Cámara de Diputados.

La exposición se desarrollará bajo la atenta mirada del presidente Javier Milei y parte de su gabinete, en un contexto atravesado por cuestionamientos hacia el funcionario, quien volverá a hablar públicamente tras varias semanas sin brindar declaraciones.

De acuerdo a lo previsto, Adorni deberá responder un extenso cuestionario remitido por los distintos bloques legislativos, que incluye más de dos mil consultas vinculadas a la marcha del Gobierno, así como también a temas personales que fueron objeto de debate en las últimas semanas.

En el oficialismo consideran que la presentación será una instancia clave para retomar la iniciativa política y ordenar la agenda legislativa, que incluye proyectos como la reforma política, cambios en el financiamiento de los partidos y otras iniciativas en estudio.

En paralelo, la actividad comenzará este lunes con una reunión de la mesa política del oficialismo, donde se analizará la estrategia para avanzar con esos proyectos en el Congreso, en medio de resistencias de sectores opositores.

Por su parte, el presidente Milei mantendrá una agenda cargada durante los próximos días. Este lunes participará de la cena anual de la Fundación Libertad, mientras que el martes encabezará un encuentro vinculado al análisis de la obra La teoría general del empleo, el interés y el dinero, del economista John Maynard Keynes.

Tras la presentación en el Congreso, el mandatario también tiene previsto participar del cierre de la Expo EFI 2026, donde coincidirá con funcionarios del área económica.

En este escenario, dentro del oficialismo señalan que la semana será determinante no solo para la exposición del jefe de Gabinete, sino también para reimpulsar la gestión y avanzar en definiciones políticas y económicas en el corto plazo.