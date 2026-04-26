Con uno menos, Colón igualó 0 a 0 frente a Godoy Cruz

Colón empató 0 a 0 frente a Godoy Cruz en condición de local por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional y dejó pasar la oportunidad de sostenerse en lo más alto de la tabla.

El equipo de Medrán tuvo un partido complejo desde el arranque, ya que el conjunto mendocino logró imponerse en los primeros minutos y encendió las alarmas en la defensa rojinegra.

Con el correr de los minutos, el Sabalero logró emparejar el trámite, aunque le costó generar situaciones claras. La primera aproximación llegó recién a los 26 minutos, con un remate lejano de Beltrán que se fue desviado.

El encuentro se tornó parejo y muy disputado, con muchas fricciones y tarjetas, en un contexto donde parecía que solo un error podía romper el cero. Sin embargo, el momento clave llegó sobre el final del primer tiempo, cuando Matías Godoy fue expulsado por doble amarilla, dejando a Colón con un hombre menos.

En el complemento, el equipo santafesino optó por replegarse y apostar a la contra, cediéndole la iniciativa a Godoy Cruz. En ese contexto, se destacó el trabajo defensivo y el esfuerzo colectivo para sostener el resultado.

A pesar de la inferioridad numérica, Colón tuvo una de las chances más claras del partido en el tramo final, cuando Bonansea asistió a Toledo, pero el remate fue contenido por el arquero rival.

Con el paso de los minutos, el desgaste físico se hizo notar y el Sabalero terminó defendiendo el empate, que finalmente se consolidó como un punto valioso teniendo en cuenta las circunstancias del partido.

Con este resultado, Colón se mantiene en la pelea, aunque ahora como escolta en la zona.