La CGT se moviliza el 30 de abril y se define como “bastión de resistencia”

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la movilización prevista para el miércoles 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, y volvió a expresar cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional.

El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, aseguró que los sindicatos son “el bastión de resistencia” frente a la gestión del presidente Javier Milei, y remarcó el rol de la organización en el actual contexto económico.

El dirigente también manifestó su rechazo a iniciativas impulsadas por el Gobierno, en particular aquellas vinculadas al sistema aduanero, y advirtió que cualquier modificación del Código Aduanero “debe ser analizada con responsabilidad” por su impacto en la economía.

En ese marco, Jerónimo expresó preocupación por las medidas adoptadas por la administración nacional y señaló que generan incertidumbre en distintos sectores productivos. Según afirmó, existe una falta de sensibilidad frente a las consecuencias sociales de las políticas económicas.

La movilización del 30 de abril tendrá además un componente simbólico, ya que desde la CGT adelantaron que se realizará un homenaje al papa Francisco, a quien destacaron por su defensa del trabajo y de las organizaciones sindicales.

“Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo”, concluyó el dirigente.