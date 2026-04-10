Bahco: nueva audiencia sin acuerdo y más incertidumbre a la espera de otra reunión

Por Santotomealdía

El conflicto en la planta de Bahco sumó este viernes un nuevo capítulo sin definiciones, luego de la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde no se logró alcanzar un acuerdo entre la empresa y el gremio. Ante la falta de consenso, las partes volverán a reunirse el próximo 27 de abril, en una instancia que será clave para intentar destrabar la situación.

Del encuentro participaron representantes de la firma, dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y funcionarios del Ministerio de Trabajo, en una instancia que buscaba acercar posiciones frente al plan de “reconversión” anunciado por la empresa, que contempla el cese de la producción en la planta y pone en riesgo unos 40 puestos laborales.

Tal como ocurrió en las audiencias anteriores, no hubo avances concretos y la incertidumbre se mantiene entre los trabajadores. Desde el sector gremial reiteraron su rechazo a cualquier alternativa que implique la pérdida de fuentes de trabajo y volvieron a insistir en la necesidad de sostener la actividad productiva.

Mientras tanto, desde la UOM se resolvió mantener el estado de asamblea y el seguimiento permanente de la situación, en medio de la preocupación por la posibilidad de despidos o retiros. También se puso el foco en evitar cualquier movimiento que implique un eventual vaciamiento de la planta.

El conflicto se inició a mediados de marzo, cuando la empresa comunicó su decisión de dejar de producir en la planta sobre la Ruta 19 y trasladar la fabricación a otras sedes, manteniendo en la ciudad únicamente las operaciones logísticas y comerciales.

Desde entonces, las instancias de diálogo no lograron destrabar la situación y crece la preocupación por el futuro de los trabajadores, en un escenario donde, por ahora, no aparecen alternativas concretas que garanticen la continuidad de los puestos laborales.