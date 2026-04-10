Irán y Estados Unidos inician negociaciones clave en Pakistán bajo presión y amenazas

Una delegación de Irán arribó este viernes a Islamabad para participar de una ronda de negociaciones con Estados Unidos prevista para el sábado, en un contexto de alta tensión regional. El primer ministro paquistaní definió el encuentro como “de vida o muerte” en el intento por avanzar hacia un alto el fuego permanente.

La representación iraní está encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, quien sostuvo que existen condiciones previas que deben cumplirse antes de iniciar formalmente el diálogo, entre ellas un cese de hostilidades en Líbano y la liberación de activos iraníes bloqueados en el exterior.

Del lado estadounidense, la delegación es liderada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Vance manifestó expectativas de que las conversaciones arrojen resultados positivos, aunque advirtió que Washington no tolerará maniobras dilatorias por parte de Teherán.

En paralelo, el expresidente Donald Trump lanzó nuevas amenazas al señalar que podría ordenar ataques si las negociaciones no prosperan, y sostuvo que Irán no tiene margen de negociación fuera de un acuerdo.

En medio de este escenario, también se confirmó que representantes de Israel y Líbano se reunirán el próximo martes en Washington para explorar un posible cese al fuego y fijar un cronograma de negociaciones formales.

Mientras tanto, la situación sobre el terreno continúa siendo crítica. El Ministerio de Salud libanés elevó a 357 la cifra de muertos tras los ataques más intensos de Israel en años, registrados el miércoles, en tanto que las ofensivas militares sobre territorio libanés siguen en curso.