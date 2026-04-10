El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del año, con más de $450 millones

El Banco Central de la República Argentina realizó este viernes una fuerte compra de divisas en el mercado mayorista por más de 400 millones de dólares, en lo que representa la mayor intervención en lo que va del año. Con esta operación, la autoridad monetaria ya superó la mitad de la meta de acumulación de reservas prevista para 2026.

El organismo suma 65 jornadas consecutivas con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La adquisición de este viernes alcanzó los 457 millones de dólares, muy por encima del promedio diario reciente, y se ubicó como la segunda más importante desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La dinámica compradora se consolidó a lo largo de toda la semana: el jueves el Central ya había adquirido otros 281 millones de dólares, lo que le permitió acumular cerca de mil millones en apenas cinco ruedas. Como resultado de estas intervenciones, las reservas internacionales crecieron en 279 millones de dólares respecto del día anterior y cerraron en 45.152 millones.

En lo que va de 2026, el Banco Central acumula compras por 5.451 millones de dólares, una cifra que ya supera el 50% del objetivo anual acordado, estimado entre 10.000 y 17.000 millones, según la evolución de la base monetaria y la demanda de dinero.

En paralelo, el mercado cambiario se mantuvo estable. El dólar mayorista —segmento en el que interviene el Central— cerró la semana por debajo de los 1.400 pesos y registró su quinta baja consecutiva, al ubicarse en torno a los 1.370 pesos, en un contexto de relativa calma cambiaria.