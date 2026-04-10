La ANMAT inhabilitó a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de las habilitaciones de las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., al cancelar los legajos de ambas compañías. La medida fue oficializada este viernes mediante la disposición 1848/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La decisión marca el cierre administrativo de un proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había ordenado la inhibición de las actividades productivas de las empresas y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma.

Según se detalla en la resolución, la medida se sustenta en antecedentes regulatorios, inspecciones y una serie de irregularidades críticas detectadas en ambas firmas. A esto se suman elementos incorporados en una causa judicial federal en trámite. Además, la ANMAT señaló que las compañías no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron planes para revertir las sanciones ni apelaron las disposiciones previas.

En el articulado, se establece la baja de las habilitaciones sin perjuicio de la inhibición que ya regía desde el año pasado. Al mismo tiempo, se dispuso que los certificados de los productos sean reinscriptos automáticamente al momento de su vencimiento, en cumplimiento de una orden judicial.

De este modo, dichos certificados no fueron eliminados, sino que se mantienen como parte de los activos vinculados a la investigación penal en curso. La medida también será comunicada a autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.

El organismo recordó que la inhibición original fue dictada en mayo de 2025, tras verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.