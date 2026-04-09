Netanyahu aseguró que no hay alto el fuego en Líbano y anunció negociaciones

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que “no hay alto el fuego en el Líbano” y aseguró que su país continuará con los ataques contra Hezbolá, en medio de una escalada del conflicto en la región.

“Seguimos atacando a Hezbolá con fuerza y no nos detendremos”, sostuvo el mandatario, al tiempo que confirmó el inicio de gestiones para avanzar en negociaciones directas con el Gobierno libanés.

Según informó su oficina, Netanyahu instruyó a su gabinete a impulsar conversaciones con el objetivo de establecer relaciones pacíficas entre ambos países, que actualmente no mantienen vínculos diplomáticos y permanecen formalmente en guerra.

Las negociaciones, que comenzarían la próxima semana y contarían con el patrocinio de Estados Unidos, incluirán como eje central el desarme de Hezbolá, el grupo alineado con Irán al que Israel responsabiliza por los recientes ataques transfronterizos.

Desde el Gobierno israelí indicaron que la decisión se tomó “a la luz de las reiteradas solicitudes de Líbano para iniciar conversaciones directas”, y destacaron además el llamado del primer ministro libanés a desmilitarizar Beirut.

En este contexto, se prevé que Líbano esté representado por su embajadora ante Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, mientras que Israel participará a través de su embajador Yechiel Leiter.

El anuncio se produjo tras una nueva escalada militar. Israel llevó adelante intensos ataques contra posiciones de Hezbolá, en lo que fueron los bombardeos más fuertes desde principios de marzo, con un saldo preliminar de más de 200 muertos.

Además, desde Israel reiteraron que el alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos no incluye el frente con Líbano, una postura que fue rechazada por Irán y también por Pakistán, que actúa como mediador.