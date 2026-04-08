Tensión global: Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, ruta clave del petróleo

El estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo, fue cerrado nuevamente este miércoles, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.

Según informó la agencia oficial iraní Press TV, la interrupción del paso obligó a varios buques a modificar su rumbo. Entre ellos, el petrolero Auroura, que debió realizar un giro de 180 grados cuando se dirigía hacia la salida del estrecho, regresando hacia el Golfo.

El incidente se registró en una de las zonas más estratégicas y sensibles del planeta, entre la isla Larak y la península de Musandam, un corredor clave por donde circula una parte significativa del suministro energético global.

De acuerdo con medios iraníes, el tránsito marítimo ya había sido afectado previamente en el día, en simultáneo con los ataques recientes de Israel en Líbano, lo que incrementó la incertidumbre en la región.

En este escenario, la situación presenta cambios constantes. Tras un cese al fuego, Irán había permitido el paso seguro de algunos buques, aunque el nuevo cierre vuelve a poner en alerta a los mercados internacionales.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico del comercio global, ya que por allí circula un alto porcentaje del petróleo que abastece a distintos países, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en la economía mundial.

En paralelo, el gobierno de Estados Unidos señaló que condiciona una pausa en las acciones militares a que se garantice la reapertura total y segura del paso, mientras que desde Irán afirmaron que permitirán la circulación si cesan los ataques en su contra